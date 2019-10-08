Обнинск, Калужская область, 8 октября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. В Калужской области бывший военный комиссар Жуковского района Геннадий Ерёма судом признан виновным в получении взятки и приговорён к наказанию в виде штрафа в двадцатикратном размере от суммы взятки (500 тысяч рублей), сообщает 8 октября корреспондент ИА REGNUM по информации военно следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону.

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По версии судебного следствия, 29 апреля 2019 года возле торгово-развлекательного комплекса «Триумф Плаза» в Обнинске бывший районный военком Геннадий Ерёма получил от гражданина взятку в размере 25 тысяч рублей за распределение призывника для прохождения службы в воинскую часть, дислоцируемую в подмосковном Серпухове. Сразу после получения денег Ерёма был задержан.

Обнинский городской суд помимо крупного денежного штрафа также лишил на два года бывшего военкома права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, Вооруженных Силах и других воинских формированиях.