Москва, 8 октября, 2019, 10:49 — ИА Регнум. В самое ближайшее время может возобновиться авиасообщение между Россией и Грузией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Vk.com/leonid_kalashnikov Леонид Калашников

«В самое ближайшее время. Надо обеспечить безопасность людей, мы видим, в последнее время эксцессов нет, и политики должны проявить свою волю и сделать свои заявления, просто так ничего не происходит», — заявил Калашников.

В Госдуме состоялась встреча межпарламентской группы диалога Россия — Грузия. В ходе встречи обсуждались детали восстановления отношений между странами.