Ташкент, 8 октября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Правительство Узбекистана планирует утроить ВВП республики к 2030 году. Об этом говорится в проекте Концепции социально-экономического развития страны до 2030 года, опубликованном на сайте «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов Узбекистана».

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

В проекте отмечается, что ВВП республики в 2030 году должен составить $176,8 млрд, тогда как в 2018 году этот показатель составлял $50,5 млрд. Среднегодовой темп прироста ВВП должен составит 6,4%.

Уровень инфляции в Узбекистане планируют сократить с 17,5% в 2018 году до 4,4% — в 2030 году. Кроме того, продолжительность жизни планируется увеличить до 78−80 лет.

Отметим, по прогнозу Всемирного банка, ВВП Узбекистана в 2019 году вырастет на 5,3%, в 2020 году — на 5,5%, в 2021 году — на 6%.

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