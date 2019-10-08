Ереван, 8 октября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Совет старейшин Еревана на очередном заседании сегодня, 8 октября, принял решение присвоить директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому почётного гражданина Еревана. Решение приурочено к дню города Еревана.

Sputnik Михаил Пиотровский

Пиотровский — уроженец Еревана. Его отец — знаменитый ученый Борис Пиотровский, внёс большой вклад в изучение Урарту (государство на территории Армянского нагорья в IX — VI веках до нашей эры).

Кроме того, почетным гражданин Еревана стал заслуженный артист Армении Ерванд Манарян.

Пиотровский получит награду лично. Он планирует принять участие в празднованиях 2081-летия Еревана 19 октября.