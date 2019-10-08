Минск, 8 октября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Белоруссию беспокоит предельный градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 8 октября на Международной конференции по безопасности в Минске, передает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, эксперты с обеих сторон предупреждают об ужасной картине. Так, обострение между Россией и НАТО за несколько минут может перерасти из локального конфликта в ядерную войну.

«Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно — пропасть», — сказал Лукашенко.

Он напомнил о прекращении действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и назвал последним рубежом Договор по стратегическим наступательным вооружениям, который истекает в 2021 году.

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