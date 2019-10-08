Москва, 8 октября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В школах Москвы установлено 48 тыс. точек доступа к беспроводному интернету. Информация об этомразмещена в опросе на сайте «Активный гражданин» о сервисах «Московской электронной школы» (МЭШ).

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«В основе проекта — оснащение школ современным технологичным оборудованием. В школах установлено свыше 21 тыс. интерактивных панелей и более 48 тыс. точек доступа Wi-Fi, преподаватели получили около 43 тыс. ноутбуков», — говорится в тексте опроса.

Ранее в департаменте образования и науки Москвы избегали называть точные параметры реализации проекта МЭШ в Москве, не отвечая на официальные запросы СМИ. По-прежнему не раскрываются условия контрактов, связанных с исполнением реализации проекта.

Проект «Московская электронная школа» не раз подвергался критике. Учёные, общественники и журналисты не раз заявляли об отсутствии пользы, угрозе здоровью детей и противоречии законодательству.

Летом 2019 года Роспотребнадзор обнародовал рекомендации, составленные совместно с представителями других ведомств, в которых настаивал на отказе от использования гаджетов во время учебного процесса.

Подробнее о проекте «Московская электронная школа» можно прочитать в сюжетеИА REGNUM.