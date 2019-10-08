Москва, 8 октября, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов настаивает на корректировке работы камер фиксации нарушений ПДД с тем, чтобы они могли штрафовать водителей-нарушителей с иностранными номерами ТС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Почему граждане РФ платят за нарушения ПДД с камер видеофиксации, а автовладельцы с иностранными номерами нет?» — задает он вопрос в Facebook.

Понятно, что инспектор ГИБДД может лично проверить документы и проверить срок временного ввоза, но вот с камерами вышел «прокол» — хотя они способны распознать номер авто, указал парламентарий.

«Это происходит, потому что система не обладает данными о владельце. Я как депутат Государственной думы РФ от ЛДПР предлагаю внести коррективы по улучшению работы системы видеофиксации», — настаивает Курдюмов.

Он также настаивает на том, чтобы «поднять все архивы нарушений по видео камерами за последние пять лет и взыскать с граждан иностранных государств все эти суммы».

Курдюмов отметил, что «гости» с иностранными номерами на автомобилях «на дорогах ведут себя по-хамски и смело нарушают ПДД». «Письма счастья» не приходят гостям из ближнего зарубежья, «более того, уже появился некий бизнес по продаже автомобилей с иностранными знаками, чтобы владельцы без страха могли передвигаться по дорогам, нарушая правила без последствий», рассуждает депутат.

«Встает вопрос — почему МВД до сих пор не может навести порядок в базах?» — задает он законный вопрос.