Обнинск, Калужская область, 8 октября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области с 11 октября стоимость проезда в муниципальном транспорте увеличится на два рубля и составит 22 рубля за одну поездку, сообщает 8 октября корреспондент ИА REGNUM по информации начальника управления потребительского рынка, транспорта и связи города Анны Ереминой.

Gtrk-kaluga.ru В Обнинске подорожает проезд в муниципальном транспорте

В городском законодательстве о пассажирских перевозках произошли изменения. Одно из них — типовой муниципальный контракт, положения которого станут основой нового конкурса для пассажироперевозчиков. Также обязательными требованиями станут оснащение общественного транспорта системами ГЛОНАСС и АСОП (автоматизированная система оплаты проезда). Кроме того, перевозчики должны будут осуществлять перевозку пассажиров не только «маршрутками», но и автобусами большей вместимости. Экспертно обоснованный уровень регулируемого тарифа на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в городском сообщении составил 41 рубль за одну поездку, но чтобы не допустить резкого повышения стоимости проезда, тариф установили в размере 22 рублей. Плата за проезд в Обнинске не повышалась почти два года.

Жители и гости Калуги ещё с апреля 2017 года платят 22 рубля за одну поездку в маршрутках, 19 рублей — за поездку в городском троллейбусе.