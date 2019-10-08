Тегеран, 8 октября, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Директор таможенной организации Ирана Мехди Мир-Ашрафи заявил, что за первую половину 2019 года объем внешней торговли Ирана превысил 42 млрд долларов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По словам чиновника, из полученных 42 млрд. долларов стоимость несырьевого экспорта (без сырой нефти, керосина, мазута) составила 20,948 млрд. Основными импортерами иранской продукции стали Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Афганистан. На эти страны приходится более 75% всего объема экспорта.

В то же время, Мехди Мир-Ашрафи отметил, что объем иранского импорта с начала года составил 16 млн. тонн, а его стоимость — 21,21 млрд. Основными поставщиками продукции в Иран стали Китай, ОАЭ, Турция, Индия, Греция и Германия. Доля этих стран в иранском импорте чуть выше 70%.