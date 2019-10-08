Вашингтон, 8 октября, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Возможность финансовой поддержки европейских конкурентов китайской корпорации Huawei рассматривают в правительстве США. Об этом пишет 8 октября газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американские чиновники предложили кредитовать финскую и шведскую компании Nokia и Ericsson, способные соперничать с Huawei, рассказал газете источник в правительстве. США потеряли свое превосходство в области телекоммуникационного оборудования десятки лет назад, теперь же власти отчаянно стремятся «вернуться в игру», пояснил он.

В Вашингтоне опасаются, что Huawei окажется мировым лидером в разработке оборудования для пятого поколения мобильной связи (5G).

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры США и Китая по торговле состоятся, как ожидается, 10 октября. В этот день вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет с делегацией в Вашингтон.

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