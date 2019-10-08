Москва, 8 октября, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов возмущен ростом налога для малого бизнеса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Похоже, что либеральные власти намерены «добить» малый бизнес», — так Зюганов отреагировал на планы Минфина повысить ЕНВД.

В случае реализации этой безумной идеи единый налог на вмененный доход (ЕНВД) вырастет сильнее всего за пять лет, возмущен парламентарий. Запланирован рекордный рост налогов с предпринимателей, указал депутат.

«Думаю, всем уже ясно: либералы откровенно «рвут в клочья» экономику России в интересах олигархов. Тут никаких западных санкций не надо!» — делает он вывод.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин планирует повысить ЕНВД на 4,9% в 2020 году.