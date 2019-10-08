КС РФ начал рассматривать дело о свободе вероисповедания и земле для церкви
Санкт-Петербург, 8 октября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ во вторник, 8 октября, начал рассматривать жалобу жительницы Ростовской области, которая считает себя ущемленной в праве на свободу вероисповедания, передает корреспондент ИА REGNUM.
Прихожанка Церкви христиан адвентистов седьмого дня из поселка Веселый Ольга Гламоздинова требует признать неконституционными статью 42 Земельного кодекса РФ и часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ, на основании которых женщину оштрафовали за позволение церкви проводить богослужения в своем доме.
Гламоздиновой принадлежит жилой дом и земельный участок в 13 соток, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства. В январе 2017 года она по договору безвозмездного пользования имуществом предоставила упомянутой церкви свой дом для проведения богослужений, обрядов и церемоний на 4 часа в неделю.
Кроме того, Гламоздинова также согласилась внести в ЕГРЮЛ адрес этого дома в качестве юридического адреса религиозной организации. В сентябре 2017 года райотдел Управления Росреестра по Ростовской области привлек Ольгу Гламоздинову к административной ответственности и оштрафовал на 10 тыс. рублей за нецелевое использование земельного участка. Суды законность этого решения подтвердили.
По мнению заявительницы, оспариваемые нормы не соответствуют статьям 28, 35 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции РФ, так как позволяют штрафовать собственников земли за нецелевое использование участка в случае предоставления жилого дома на этом участке религиозной организации для богослужений, обрядов и церемоний.
Это, по мнению Гламоздиновой, приводит к нарушению ее конституционного права свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, а также права на свободу совести и вероисповедания.