Санкт-Петербург, 8 октября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ во вторник, 8 октября, начал рассматривать жалобу жительницы Ростовской области, которая считает себя ущемленной в праве на свободу вероисповедания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Прихожанка Церкви христиан адвентистов седьмого дня из поселка Веселый Ольга Гламоздинова требует признать неконституционными статью 42 Земельного кодекса РФ и часть 1 статьи 8.8 КоАП РФ, на основании которых женщину оштрафовали за позволение церкви проводить богослужения в своем доме.

Гламоздиновой принадлежит жилой дом и земельный участок в 13 соток, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства. В январе 2017 года она по договору безвозмездного пользования имуществом предоставила упомянутой церкви свой дом для проведения богослужений, обрядов и церемоний на 4 часа в неделю.

Кроме того, Гламоздинова также согласилась внести в ЕГРЮЛ адрес этого дома в качестве юридического адреса религиозной организации. В сентябре 2017 года райотдел Управления Росреестра по Ростовской области привлек Ольгу Гламоздинову к административной ответственности и оштрафовал на 10 тыс. рублей за нецелевое использование земельного участка. Суды законность этого решения подтвердили.

По мнению заявительницы, оспариваемые нормы не соответствуют статьям 28, 35 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции РФ, так как позволяют штрафовать собственников земли за нецелевое использование участка в случае предоставления жилого дома на этом участке религиозной организации для богослужений, обрядов и церемоний.

Это, по мнению Гламоздиновой, приводит к нарушению ее конституционного права свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, а также права на свободу совести и вероисповедания.