Тегеран, 8 октября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани в ходе заседания правительства назвал безработицу ключевой проблемой страны и призвал все министерства и ведомства содействовать борьбе с ней. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Kremlin.ru Президент Ирана Хасан Рухани

Президент отметил, что по сравнению с прошлым годом уровень безработицы в Иране значительно сократился, что во многом стало результатом работы правительства. Так, сейчас число занятого трудоспособного населения составляет 25 миллионов человек, а число безработных — 3 миллиона. За одно лишь лето 2019 года уровень безработицы упал на 1,8%.

Хасан Рухани подчеркнул, что число занятых значительно выросло в сельском хозяйстве и промышленности, и призвал способствовать росту числа занятых в сфере услуг.