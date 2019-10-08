Исламабад, 8 октября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. 7 октября председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» Билавал Бхутто-Зардари пообещал «отправить на пенсию» премьер-министра Пакистана Имрана Хана до конца этого года.

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По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе пресс-конференции лидер «Народной партии» выразил надежду на то, что предстоящий «Марш свободы», организованный оппозицией, поможет свергнуть «нелегитимное» правительство партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»). Как отметил оппозиционер, правительство «не уважает» парламент и «не дает ему работать».

По словам Билавала Бхутто-Зардари, его отец, бывший президент Пакистана Асиф Али Зардари не получает медицинской помощи, находясь в тюрьме. Как отметил Билавал Бхутто-Зардари, это еще раз демонстрирует, что правительство стремится избавиться от своих врагов любыми средствами.