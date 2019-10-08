Москва, 8 октября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены заявлением вице-премьера Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрия Кулебы о том, что договоренности по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не стоит расценивать как установление мира с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Между Россией и Украиной нет военного конфликта и любая попытка втянуть нашу страну в гражданскую войну Киева против Донбасса является провокацией», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

В руководстве Украины тщетно пытаются выставить Россию в качестве агрессора, отметил парламентарий.

«По поводу подписанной «формулы Штайнмайера» у нас нет никаких иллюзий — только когда киевские власти действительно начнут выполнять свои обязательства, тогда можно будет говорить о прогрессе в мирном процессе», — указал он.

Депутат считает показательной реакцию президента Украины Владимира Зеленского.

«Его действия по реализации достигнутых договоренностей по урегулированию ситуации с Донбассом и полное снятие блокады станут демонстрацией того, кто на самом деле руководит Украиной», — заключил Железняк.