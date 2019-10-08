Москва, 8 октября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Курс рубля в последние дни сохраняется в узком диапазоне, что отражает сбалансированность текущих факторов воздействия на него, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Нефтяные цены пока находятся в хрупком равновесии в диапазоне $57,50—59,50 по Brent и локально мало воздействуют на динамику рубля. Влияющая на его курс внешняя склонность к рискам на финансовых рынках также меняется мало в преддверии начала нового раунда торговых переговоров Китая и США в октябре.

Общий курс доллара по отношению к основным валютам тоже достаточно стабилен в последние дни.

На сегодня, 8 октября, не намечаются значимые события или выход важной для рынка статистики. На котировки могут повлиять, но уже после закрытия Мосбиржи, выступление главы ФРС Дж. Пауэлла и данные о запасах нефти в США от института API.

В течение дня в соответствии с данными обстоятельствами наиболее вероятно сохранение котировок пары доллар/рубль между 64,50 и 65,50 руб.

Читайте также: Рубль стабилизировался около уровня 65