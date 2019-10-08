Киев, 8 октября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Правительство Украины оценило объем долговых платежей страны в четвертом квартале нынешнего года в 80,3 млрд грн, что по нынешнему курсу составляет примерно 3,3 млрд долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Соответствующую информацию обнародовало украинское министерство финансов, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 октября.

Согласно оценке минфина, подавляющая часть платежей приходится на внутренние долги.

Ведомство уточняет, что в октябре долговые платежи составляют 25,18 млрд грн и 1,85 млрд грн по внутреннему и внешнему долгу соответственно, в ноябре 33 млрд грн и 5,41 млрд грн, в декабре 13,16 млрд грн по внутреннему долгу и 1,7 млрд грн — по внешнему.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о непростой ситуации в экономике Украины в связи с тем, что страна в ближайшие годы должна будет отдавать каждую третью гривну из госбюджета на погашение и обслуживание долгов.

Согласно официальной информации, в течение сентября 2019 года правительство и Национальный банк Украины (НБУ) заплатили за обслуживание и погашение государственного долгав иностранной валюте 1,9 млрд долларов. Из этой суммы 1,2 млрд долларов направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций, 560,9 млн долларов — по обязательствам перед МВФ, остальное — по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.