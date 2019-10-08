Красноярский край, 6 мая, 2005, 09:08 — ИА Регнум. В столице Таймыра 21 мая пройдет авиашоу с участием авиационной группы "Русские Витязи". Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM-KNews начальник отдела управления общественных связей администрации Таймыра Роман Сотников, в состав группы, базирующейся в Москве, входят асы, исполняющие фигуры высшего пилотажа.

16 мая пилотажная группа в составе пяти самолетов Су-27 прибудет в аэропорт Алыкель. По словам Сотникова, ожидается прибытие около 30 человек, из них пятеро летчиков, остальные - технический и обслуживающий персонал.

С 18 по 20 мая летчики группы проведут ряд встреч с жителями окружного центра, посетят достопримечательности Дудинки и Норильска. Выступление "Русских Витязей" приурочено к 60-летию Великой Победы и пройдет в день выпускных вечеров в таймырских школах.