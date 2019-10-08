Калуга, 8 октября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Свыше 5700 калужан призывного возраста готовы к военной службе. Призывники прошли хорошую школу военно-патриотического воспитания, участвовали в военно-спортивных играх для учащейся, студенческой и работающей молодежи: «Зарница», «Орленок», «Риск», «Тактика», включающие стрельбу, разборку и сборку автомата, общую физическую подготовку. Об этом 8 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Kaluga-gov.ru Калужские призывники побывали в воинской части/

100 юношей уже прошли городскую призывную комиссию, 60 признаны годными к военной службе и уже отправились в войска. 40 человек получили различные отсрочки, в том числе по состоянию здоровья. Однако 80 человек пока игнорируют повестки из военного комиссариата. Поисками «уклонистов» от исполнения своего гражданского долга вместе с работниками военкоматов займутся полицейские.

В рамках осеннего призыва 2019 года на службу в армию из Калуги планируют отправить 235 человек. Большинству из них предстоит проходить срочную службу в столичном регионе: 40 человек — в Президентский, Семеновский и Преображенский полки. Троих направят в научную роту, которая дислоцируется в подмосковном Сергиевом Посаде. 18 калужанам доверят нести службу в одном из управлений Министерства обороны РФ, ещё десятерых ждут в подразделении специального назначения.