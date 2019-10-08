Курган, 8 октября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. В Кургане ночью 8 октября пылала кровля производственного здания местного литейного завода. На ликвидацию пожара ушло два часа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Момент ликвидации пожара на Курганском литейном заводе

Сообщение о возгорании поступило в единую диспетчерскую службу в 3:56 по местному времени (1:56 мск). По прибытии пожарные увидели горение из-под кровли здания по всей площади. Ввиду ночного времени, в горящем здании отсутствовали работники, поэтому эвакуация людей не потребовалась.

Площадь пожара составила 1 000 кв. м. Сотрудники МЧС пресекли распространение огня и сохранили оборудование в цехе.