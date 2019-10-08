Лондон, 8 октября, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Британский патрульный корабль сопроводил отряд кораблей Балтийского флота России, который следовал вдоль берегов Соединенного Королевства к проливу Ла-Манш, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Великобритании. Отмечается, что британский корабль сопровождал российский отряд в течение трех дней. Он завершит свою миссию после того, как российские корабли покинут территориальные воды Британии, уточнили в ведомстве.

БПК Североморск

Как сообщало ИА REGNUM, в мае британский корабль вел наблюдение за российским противолодочным кораблем «Североморск» в проливе Ла-Манш, который выполнял задачи дальнего похода в Индийском океане и Средиземном море. Экипаж военного судна обеспечивал безопасность гражданского судоходства в акватории Красного и Аравийского морей, Индийского океана, Аденского залива.

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