Кейптаун, 8 октября, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Два вагона пригородного поезда были подожжены в Кейптауне в ЮАР, что нарушило работу железнодорожных служб. Об этом сообщает ВВС Africa.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮАР

По информации телерадиокомпании, инцидент произошел днем 7 октября в поезде, следовавшего по маршруту вдоль побережья. На место трагедии немедленно прибыли пожарные и спасатели, отмечают свидетели. О пострадавших пока что не сообщалось.

По словам машиниста, вагоны загорелись в районе Саймонс Таун, у которого расположена военно-морская база.

В последнее время Кейптаун переживает волну поджогов поездов, но причина последнего пожара до сих пор неясна, передают журналисты.