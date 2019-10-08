Биробиджан, 8 октября, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В регионах, где в 2020 году пройдут выборы губернаторов, высока вероятность их преждевременных отставок. Одним из возможных претендентов на досрочное сложение полномочий эксперты назвали главу Еврейской автономной области Александра Левинталя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Eao.ru Александр Левинталь

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Три источника, близких к администрации президента, подтвердили высокую вероятность преждевременного ухода со своего поста главы Еврейской автономной области Александра Левинталя, пишет «Ъ».

Также издание считает, что преемником Левинталя может стать сенатор Ростислав Гольдштейн, который прошёл программу обучения управленческих кадров в РАНХиГС и хорошо ориентируется в политической и экономической жизни ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертного сообщества, губернатор ЕАО Александр Левинталь сделал всё, чтобы уйти в отставку.