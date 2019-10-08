Сеул, 8 октября, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Текущий платёжный баланс Южной Кореи продолжает сохранять профицит на протяжении четырех месяцев подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года сальдо счета текущих операций составило $5,27 млрд.

Профицит товарного баланса составил $4,77 млрд, что на 6,15 млрд меньше по сравнению с прошлым годом.

В августе экспорт страны сократился на 13,8% и составил $44,13 млрд. Отметим, что в настоящее время экспорт товаров из Южной Кореи продолжает падать на протяжении десяти месяцев подряд.

А импорт за аналогичный период сократился на 4,2%, до $42,48 млрд.

Счёт текущих операций — раздел платёжного баланса страны, в котором фиксируются экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объём трансфертных платежей.