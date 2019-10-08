Москва, 8 октября, 2019, 09:06 — ИА Регнум. В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

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Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.

По этим нормам производство крафтового пива не предусмотрено, следовательно, деятельность компаний по производству такого пива с 1 января 2021 года будет приостановлена, уточнили в Росстандарте.

Как сообщало ИА REGNUM, пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком. Об этом говорят сентябрьские данные платформы фискальных данных «Такском». В пятерку самых востребованных спиртных напитков также вошли вино, водка, коньяк и сидр. В сентябре 2018 года на месте сидра в топ-5 находилось шампанское.

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