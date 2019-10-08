Улан-Удэ, 8 октября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. После пятилетнего перерыва столицу Бурятии вновь свяжут прямым авиасообщением с Таиландом. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» генеральный директор улан-удэнского аэропорта «Байкал» Евгений Сивцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Улан-Удэ

«Вообще очень приятно, что у жителей нашего города и республики опять появилась возможность вылетать из Улан-Удэ, а главное прилетать сразу в свой родной город. Не придётся зимой портить себе впечатления после тропического отдыха в Таиланде проблемами и мыслями по прилету в Иркутск: «А как теперь добраться до Улан-Удэ?» — написал он.

По его словам, чартерный программы откроются на Пхукет с 29 декабря. Директор также выразил надежду, что туристическая компания сдержит слово и будет держать цену на уровне туров из Иркутска.

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