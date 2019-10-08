Bloomberg: США лишают себя возможности диктовать новые правила торговли
Вашингтон, 8 октября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Делая ставку на торговые войны и протекционизм, США лишают себя возможности задавать новые правила свободной торговли, заявила старший научный сотрудник по изучению Латинской Америки в Совете по международным отношениям Шеннон К. О'Нил в статье для издания Bloomberg.
По словам эксперта, не США, а другие страны ухватились за мантию свободной торговли, добавив, что Япония спасла Транстихоокеанское партнёрство, от которого отказались США, и заключила соглашение с ЕС — вторым по величине экономическим блоком в мире, — который также подписал торговые соглашения с Канадой и южноамериканскими странами.
Напомним, одним из первых распоряжений Дональда Трампа на посту президента США стал указ о выходе страны из международного торгового соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП). Затем администрация Трампа начала торговую войну против Китая, обвинив его в краже американской интеллектуальной собственности и неприемлемой для США торговой практике.
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