Вашингтон, 8 октября, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп осуществил тактическое отступление в Сирии вместо полного вывода американских сил из страны, заявил журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам Лейка, так же как и большинство твитов президента США, его последние заявления в Twitter относительно Сирии содержат в себе некоторую неточность.

«Высокопоставленный чиновник администрации США сказал мне, что не было приказа о выводе около 1 тыс. солдат США, оставшихся в Сирии. Заявление Белого дома равнозначно тактическому отступлению из тех районов, где турецкие силы готовились к вторжению», — отметил Лейк.

Трамп решил, что силы США не могут оказаться на пути Турции, и не стал рисковать военной конфронтацией с союзником по НАТО, добавил Лейк.

Напомним, в декабре 2018 года Трамп также пообещал вывести войска США с территории САР. Однако тогда данное решение американского президента подверглось резкой критике, поскольку могло поставить под удар союзные США силы сирийских курдов. Позднее Трампу пришлось отказаться от своего решения.

Турция всегда выступала против сотрудничества между США и сирийскими курдами, подразделения которых турецкие власти причислили к террористическим организациям. В течение последних нескольких месяцев Анкара неоднократно заявляла о подготовке операции против террористов в приграничных районах Сирии.

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