Тоджинский район, Тыва, 8 октября, 2019, 08:45 — ИА Регнум. В Тоджинском районе Тувы стартовал проект, направленный на возрождение северного оленеводства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, проект нацелен на создание семейных оленеводческих хозяйств.

Олени

Первыми участниками стали жители сёл Чазылары Радик Кол и Байлак Менгирге, каждый из которых получает по 11 животных. Через два года участник должен вернуть их для передачи следующему в очереди, а приплод оставляет себе.

«Хочется верить, что олений проект повторит успех «Кыштага», и возрождение оленеводческой Тоджи пойдет быстрее. От него будет зависеть, сохранится ли у нас эта отрасль, кстати, считающаяся самой южной точкой всего российского оленеводства», — отметил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Отмечается, что в советские годы благодаря поддержке государства численность оленей в районе достигла 15 тыс. голов. Однако с 90-х голов поголовье сокращается и к 2007 году насчитывало 1,5 тыс.

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