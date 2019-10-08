Ставрополь, 8 октября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Жителя Ставрополя, который своим ложным сообщением о готовящемся теракте заблокировал работу городского суда, заключили под стражу. «Телефонный террорист» арестован на два месяца, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе Промышленного районного суда краевого центра.

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Инцидент произошел 3 октября 2019 года. Около 15:00 подозреваемый позвонил в службу спасения и сообщил о заминировании административного здания «Дворец правосудия». После звонка на место выехали экстренные службы, в том числе МЧС и скорая помощь.

Из здания вывели судей, работников аппарата и посетителей. Однако ни взрывного устройства, ни каких-либо иных опасных предметов в помещении обнаружено не было. Спецмероприятия продолжались около часа, после чего суд вновь заработал в штатном режиме.

В отношении жителя Ставрополя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящимся взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти». Также известно, что подозреваемый ранее уже был судим.