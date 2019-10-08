Астана, 8 октября, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления ОАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным. Об этом глава государства сообщил 8 октября на своей странице в Twitter.

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Во время переговоров глава ВТБ проинформировал о деятельности банка в Казахстане в 2019 году. Отмечается, что представительства банка работают в 18 городах республики.

Отметим, по итогам июля 2019 года чистая прибыль банков Казахстана составила 277,5 млрд тенге ($712 млн), что на 24,8% меньше, чем годом ранее. Наибольший рост прибыли продемонстрировали ForteBank — 51,1%, до 16,7 млрд тенге ($42,9 млн) и АТФБанк — 48,5%, до 2,9 млрд тенге ($7,5 млн).

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