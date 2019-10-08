Москва, 8 октября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора дали целый ряд советов, как правильно оформить покупку через интернет и на что обратить внимание, приобретая товары через всемирную паутину. Об этом сообщается на сайте организации.

Электронный магазин

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Отмечается, что реализация товаров через интернет весьма привлекательна как для предпринимателей, так и для покупателей. Последним необходимо следовать нескольким рекомендациям, чтобы онлайн-покупка не обернулась непредвиденными неприятностями.

Так, в первую очередь необходимо убедиться, что на странице сайта, на котором покупатель планирует приобрести товар, имеется информация об адресе и полном фирменном наименовании продавца. Кроме того, продавец обязан предоставить клиенту сведения об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления и условиях приобретения, а также сроках годности, порядке оплаты.

«После того как вы ознакомились со всей информацией о товаре и сделали онлайн-заказ, вы вправе отказаться от него в любое время до его передачи, а после передачи — в течение семи дней», — напоминают в Роспотребнадзоре.

Если покупателю доставили товар ненадлежащего качества, он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара, уменьшения его покупной цены или замены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2019 года продажи через интернет в России выросли на 5%. Согласно информации платформы фискальных данных «Такском», самыми продаваемыми товарами в российском интернете в текущем году стали бытовая техника и электроника. Средний чек таких покупок составляет 8,4 тыс. рублей. Вторая по популярности позиция товаров — одежда, обувь, аксессуары.