Сеул, 8 октября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Министр науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи Чхве Ги Ён провел встречу с министром науки, технологий и инновационного производства Аргентины Лино Бараньяо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Yonhap News

По их словам, представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества и подписали меморандум о взаимопонимании в области науки и технологий.

Известно, что в рамках подписанного документа стороны договорились сотрудничать в сфере данных, искусственного интеллекта и биотехнологий.

Также во время встречи Лино Бараньяно выразил надежду на расширение сотрудничества и обменов в сфере ИИ и связи пятого поколения 5G.

В свою очередь, Чхве Ги Ён объяснил аргентинскому коллеге политику правительства в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также предложил активизировать сотрудничество в частном секторе, а именно поспособствовать выходу южнокорейских компаний на рынок Аргентины.