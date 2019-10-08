Багдад, 8 октября, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди приказал военным вывести свои силы из города Садр, после того как здесь были убиты по меньшей мере 15 протестующих, об этом 8 октября сообщает издание The National.

Alhurra.com Иракские солдаты

Вместо вооруженных сил страны здесь будет размещены части федеральной полиции Ирака.

«Во время подавления беспорядков была применена чрезмерная силы, мы начали привлекать к ответственности тех военачальников, которые несут ответственность за это», — говорится в заявлении представителей вооруженных сил страны.

Как передавало ИА REGNUM, в Ираке продолжаются массовые акции протеста, вызванные недовольством работы правительства. За дни беспорядков погибли свыше 100 человек, около 6 тыс. человек получили ранения.