Москва, 8 октября, 2019, 08:11 — ИА Регнум. В понедельник, 7 октября, торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и евро на фоне подешевевшей нефти на азиатской сессии. Когда цена на нефть сорта Brent вышла в плюс и обновила максимум, нефтяной рынок сдерживал российскую валюту от ослабления, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Рубль подешевел к иностранным валютам с другими валютами emerging markets. Давление на них оказали возобновившиеся опасения по поводу торговой войны между США и Китаем.

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль выросла на 0,56%, до 64,97 руб., евро/рубль — на 0,43%, до 71,25 руб., фунт/доллар — на 0,32%, до 79,92 руб.

Официальные представители США и Китая встретятся в Вашингтоне 10−11 октября. Китайские чиновники неохотно соглашаются на широкую торговую сделку президента США Дональда Трампа. Они существенно сузили круг тем, которые готовы обсуждать с американскими коллегами. Советник по торговле США Кудлоу заявил, что стороны могут продвинуться в переговорном процессе.

Участники занервничали, хотя курс юаня на данный момент стабилен на уровне 7,12. Пара доллар/рубль стабилизировалась около уровня 65 руб. Нефть сорта Brent торгуется в плюсе на 0,63%. На сегодня, 8 октября, техническая картина по паре доллар/рубль нейтральная.

Направление движения будет определяться движением валют emerging markets, а также новой порцией новостей по переговорам. Курс доллара вернется к уровню 64,70 руб. или к 64,35 руб. — это хорошие уровни, на которых можно дождаться результатов переговоров между США и Китаем.

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