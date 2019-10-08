Хабаровск, 8 октября, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал исполнителей проекта системы социальных транспортных карт предупредил об уголовной ответственности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Фургал рассказал, что ввод в эксплуатацию системы социальных транспортных карт в Хабаровске срывается по вине недобросовестных действий исполнителя проекта. Губернатор рассказал, что из-за позиции Ассоциации транспортников тормозится реализация социально важного проекта, и люди вынуждены платить полную стоимость проезда.

«Прокуратура их поправила и предупредила, закон подписан и должен быть исполнен. Следующий шаг — это уже уголовная ответственность, и я готов наказать тех, кто ставит свои узкие интересы выше интересов общества», — сказал Сергей Фургал.

Ранее министерство социальной защиты правительства Хабаровского края несколько раз переносило срок ввода в эксплуатацию системы социальных транспортных карт.

Как сообщало ИА REGNUM, втрое будет снижена стоимость проезда в городской электричке в Башкирии.