Нижнеудинск, Иркутская область, 8 октября, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области внесла представление о незамедлительном устранении нарушений в части обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона в пострадавшем от наводнения Нижнеудинске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Как следует из официального сообщения надзорного ведомства, речь идёт о не исполненном вовремя контракте на проведение аварийно-восстановительных тепловых трасс от котельных «Центральная» и «НСФ» за счет средств местного и областного бюджетов.

«Сроки исполнения контрактов установлены до 15 сентября 2019 года, то есть до начала отопительного периода. В ходе мониторинга выполнения аварийно-восстановительных работ установлен факт неисполнения контракта в указанные сроки. Подрядчиком по контракту не выполнены работы по изоляции теплотрассы и её погружения в грунт», — пояснили прокуроры.

Они также отмечают, что после прокурорского реагирования монтажные работы по завершению исполнения контракта проведены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в иркутской области началось с 26 июня, пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Больше всего бед паводок принёс жителям Тулуна и Нижнеудинска. Российский президент Владимир Путин уже трижды проводил совещания в Приангарье и давал конкретные поручения по скорейшему восстановлению жилья и всей необходимой инфраструктуры.

Отопительный сезон в Приангарье стартовал в середине сентября. Ранее местные власти отчитались, что подача тепла на объекты социальной и образовательной сферы, в больницы и поликлиники началась без задержек, а восстановительные работы на теплоисточниках продолжаются.

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