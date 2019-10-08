Шадринск, Курганская область, 8 октября, 2019, 07:47 — ИА Регнум. В Курганской области в ходе диспансеризации врачи впервые выявляют у пациентов болезни системы кровообращения в 3%, ожирение в 9% и новообразования в 3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Зауралья.

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В качестве примера приведена статистика хода диспансеризации в поликлинике города Шадринска, где с января по сентябрь прошли осмотры 75,4% от плана, или 9 550 человек.

У прошедших осмотр были выявлены заболевания системы кровообращения и гипертония у 305 человек, атеросклеротический кардиосклероз у 23 человек. Диагноз сахарный диабет поставлен у 47 пациентов, ожирение выявлено у 883 человек, опухоли различных органов — у 14, доброкачественные опухоли — у 362.

Напомним, ранее прокуратура Курганской области сообщала о выявленных недостатках при проведении диспансеризации в Зауралье. Как выяснилось, не все граждане обеспечиваются положенной диагностикой, местами простаивает медицинское оборудование.