Лондон, 8 октября, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Правительство Великобритании готовится к возможному завершению переговоров по Brexit уже на этой неделе без выработки соглашения с ЕС об условиях выхода страны из европейского сообщества. Об этом сообщил 7 октября журнал The Spectator.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Переговоры с большой долей вероятности закончатся неудачей по причине нежелания премьер-министра Ирландии Лео Варадкара заключать договор на британских условиях.

Главы основных стран ЕС, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, видимо, поддержат Ирландию. Если же переговоры с ЕС по Brexit будут безуспешными в ближайшие дни, то новых предложений со стороны Великобритании Евросоюз не получит.

Камнем преткновения на пути соглашения об условиях выхода из ЕС для британцев является вопрос североирландской границы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предоставил председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру британские предложения по этой проблеме.

Вариант Лондона не встретил поддержки в Евросоюзе. В предложениях британцев был отмечен ряд проблемных моментов, которые Великобритания должна устранить. Если стороны не придут к согласию к началу саммита ЕС в Брюсселе 16−17 октября, то Brexit может быть снова отложен. Джонсон не раз заявлял, что Лондон не будет просить новых отсрочек.