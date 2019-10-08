Палм-Бич, США, 8 октября, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Жителя американского штата Флорида арестовали за спаивание аллигатора, сообщает New York Post.

Аллигатор

Сообщается, что 27-летний Тимоти Кепке напоил рептилию пивом 26 августа, а сам процесс снял на видео. Этим случаем заинтересовались в комиссии по охране природы штата Флорида, что и привело к аресту Кепке и его друга Ноа Осборна 3 октября.

Как рассказал сам подозреваемый полиции, аллигатора он смог поймать голыми руками, а затем напоил его пивом. Ему предъявлены обвинения в незаконной ловле аллигаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня американец Клэйтон Вурхис откусил голову живому аллигатору. Его арестовали 12 августа за жестокое обращение с животными.