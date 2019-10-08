Якутск, 8 октября, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Жителя села Арылах Чурапчинского района Якутии приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство матери, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Будучи в состоянии алкогольного опьянения в январе 2019 года сын поругался с матерью — она упрекала его в пьянстве и отсутствии заработка. В ходе ссоры он нанёс ей ножом ранения грудной клетки и брюшной полости. Мать скончалась на месте. Подсудимый вину признал. Суд приговорил его к 10 годам колонии», — сообщили в прокуратуре Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите на улице обнаружено расчленённое тело 19-летней девушки.