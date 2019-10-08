Вашингтон, 8 октября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф должен быть подвергнут процедуре импичмента, заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф

Он опубликовал мнение конгрессмена-республиканца Стива Скалиса на своей странице, содержащее призыв «остановить Шиффа». Скалис считает, что Шифф сфабриковал стенограмму телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и начал распространять слухи о «российском вмешательстве».

«Адама надо привлечь к импичменту!» — так прокомментировал Трамп мнение соратника по партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп выразил обеспокоенность тем, что возможный импичмент станет пятном на его биографии. При этом он считает, что скандал вокруг импичмента поможет ему вновь избраться на должность президента в 2020 году.