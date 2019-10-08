Гонконг, Китай, 8 октября, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Массовые беспорядки в Гонконге нанесли ущерб его экономике в размере не менее $357 млн, сообщает 8 октября газета South China Morning Post.

Sirlanz Протест в Гонконге

По мнению местных аналитиков и глав компаний, общие потери Гонконга в результате шести протестных дней превышают 2,8 млрд гонкогских долларов ($357 млн), из которых потери таких секторов бизнеса, как транспорт, гостиницы, общепит, розничная торговля, превышают 1,9 млрд ($242 млн). А корпорация MTR (оператор метро Гонконга), которая в прошедшие выходные впервые за всю историю существования прекратила работу всех своих линий, включая аэроэкспресс, вероятно, потеряла не менее 500 млн гонконгских долларов ($63,7 млн).

Напомним, что в связи с беспорядками и актами вандализма в Гонконге были закрыты многие учреждения культуры, торговые центры, рестораны. Метро оставалось закрыто всю субботу 5 октября.

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