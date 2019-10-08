Москва, 8 октября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. ФБУ «Авиалесоохрана» отчиталась о выполнении в полном объеме государственного задания по проведению взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров. Как следует из официальной информации ведомства, всего с использованием взрывного метода в пожароопасном сезоне 2019 года удалось локализовать и ликвидировать 35 лесных пожаров общей площадью 22 656 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

«В непростых условиях лесотундровой растительности, горной местности, куда невозможно было доставить лесопожарную технику, работники парашютно-десантной пожарной службы проводили взрывные работы для прокладки минерализованных полос. Эта работа способствовала недопущению распространения стихийного огня от сложных лесных пожаров и ликвидации крупных лесных пожаров в Петровск-Забайкальском и Могочинском районах Забайкальского края, Тындинском и Скороводинском районах Амурской области, Жигаловском, Нижнеилимском и Усть-Илимском районах Иркутской области, Якутском, Усть-Алданском, Горном и других районах Якутии», — сказано в официальном сообщении Авиалесоохраны.

Лесные «спасатели» также подчёркивают, что тушение лесных очагов осложнялось сильной ветровой нагрузкой до 20 м/с, высокими дневными температурами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в России начались весной 2019 года, а к середине лета их общая площадь в Сибири и на Дальнем Востоке превышала пять миллионов гектаров. Дымовой шлейф тогда почувствовали жители сразу трёх федеральных округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

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