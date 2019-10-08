Благовещенск, 8 октября, 2019, 07:09 — ИА Регнум. В Амурской области число китайских туристов превысило показатели 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

bigbirdz Китайские туристы

Читайте также: Китайские туристы стали самыми частыми гостями в Забайкалье

По сообщению пресс-службы правительства Амурской области, 103 223 гражданина КНР прибыло в Приамурье за 9 месяцев 2019 года, тогда как за весь 2018 года в регионе побывали 101 373 жителя Поднебесной.

В частности, отмечается, что в Приамурье установлен местный рекорд по однодневному въезду — 3 октября через пункт пропуска прошли 2 269 человек. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми частыми туристами в Забайкалье стали граждане КНР, всего же регион в течение 2018 года посетило более 17 тысяч иностранных туристов.