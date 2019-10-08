Новосибирск, 8 октября, 2019, 06:39 — ИА Регнум. В Новосибирске за прошедшие десять дней произошло четыре ДТП, в которых водители скрылись с места происшествия. В этих ДТП пострадали пешеходы, один из них погиб, трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция города.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Сейчас в отношении водителей ведётся административное разбирательство.

Отметим, что согласно статистике ГИБДД, за девять месяцев текущего года в Новосибирске зарегистрировано более 1,6 тыс. фактов ДТП (с материальным ущербом) и 70 фактов ДТП (с пострадавшими). В городе наблюдается рост ДТП, в которых водители скрываются с места — на 20%.