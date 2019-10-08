Токио, 8 октября, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется. Об этом 8 октября заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время парламентских прений с оппозицией.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности», — подчеркнул Абэ.

Также, по словам премьер-министра, в отношениях Японии и России в настоящее время достигнут определенный прогресс в организации совместной хозяйственной деятельности на спорных островах, налаживании чартерных авиарейсов, организации их посещений японцами.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Кунашир и Итуруп с 11 по 16 октября посетит японская делегация из пятидесяти человек, включающая, помимо чиновников и служащих, шестнадцать туристов преклонного возраста. Поездка организуется в рамках пилотной программы Ростуризма по увеличению взаимного туристического потока между странами.

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