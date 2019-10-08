Екатеринбург, 8 октября, 2019, 06:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестный напал на водителя такси, брызнув ему в лицо из перцового баллончика. Как сообщает информационный портал Е1, в результате инцидента водитель такси попал в больницу.

Petar Milošević Такси

Нападение произошло вечером 7 октября. В машину неожиданно подсел мужчина и велел ехать. Водитель пояснил гражданину, что принят заказ и такси едет на вызов. Это обстоятельство вызвало негодование у «пассажира», после чего он вышел из машины, но неожиданно обошёл её и брызнул из перцового баллончика в открытое водительское окно.

На помощь таксисту подоспел прохожий, который вызвал скорую помощь и водителя госпитализировали в городскую клиническую больницу № 23.