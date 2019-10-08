Сеул, 8 октября, 2019, 05:45 — ИА Регнум. Тайфун «Хагибис» может достигнуть берегов Южной Кореи 10 октября. О перемещении тайфуна на запад со скоростью 27 км/час сообщается на сайте Корейской метеорологической администрации.

NASA Тайфун

В настоящее время «Хагабис» находится на 550 км восточнее тихоокеанского острова Гуам и движется на японский остров Кюсю. По мнению метеорологов, он в любой момент может скорректировать направление своего движения в сторону Корейского полуострова.

Давление в центре тайфуна достигает 915 гектопаскалей, скорость ветра — 133 км/час и продолжает расти. Даже если центр тайфуна не достигнет полуострова, его влияние на Южную Корею из-за размера и мощи будет очень велико.

Как отмечалось ранее, эксперты опасаются, что «Хагибис» может нанести стране еще больший ущерб, чем предыдущие тайфуны за этот рекордный по их количеству год.