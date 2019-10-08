Вашингтон, 8 октября, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Бурную реакцию вызвал у подписчиков президента США Дональда Трампа опубликованный твит о «великой и непревзойденной мудрости» американского лидера. Подборку комментариев по этому поводу приводит The USA Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Нарциссизм Трампа — это угроза нашей национальной безопасности и стабильности во всем мире, — считает сенатор-демократ Кэтрин Кларк. — Наша настоящая «великая и непревзойденная мудрость»: демократия и мир».

Критика раздается и из лагеря республиканцев: «Я никогда не думал, что доживу до того, чтобы американский президент говорил так, используя язык, который можно описать только как авторитарный», — негодует бывший сенатор республиканец Джефф Флэйк.

«Я, по своей собственной великой и непревзойденной мудрости, считаю этот твит запрещенным, — саркастически заметил британский телеведущий Пирс Морган. — Пожалуйста, уничтожьте его. Вы президент Соединенных Штатов, а не какой-то жестяной диктатор».

»Если лидер крупной корпорации публично объяснил, что спорные действия были предприняты «по моему великому и бесподобному опыту», то совет директоров должен созвать экстренное собрание, чтобы успокоить акционеров и обсудить следующие шаги, — считает подписчик Вальтер Шауб. — Для избранных чиновников игнорировать подобное — это русская рулетка».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о намерении вывести войска из северной Сирии, мотивируя это своей «великой и непревзойденной мудростью».